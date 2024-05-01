Kırklareli'nde Süper Amatör Lig'de şike iddiasıyla 2 şüpheli gözaltına alındı - Son Dakika
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Kırklareli'nde Süper Amatör Lig'de şike iddiasıyla 2 şüpheli gözaltına alındı

Kırklareli\'nde Süper Amatör Lig\'de şike iddiasıyla 2 şüpheli gözaltına alındı

Kırklareli'nde Süper Amatör Lig'de şike yapıldığı iddiasıyla başlatılan soruşturma kapsamında, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, bir takımın teknik direktörü ile başka bir takımın kalecisini gözaltına aldı. Şüphelilerin emniyetteki işlemleri devam ediyor.

01.05.2024 13:55
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Kırklareli'nde Süper Amatör Lig'de şike yapıldığı iddiasıyla başlatılan soruşturma kapsamında 2 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri karşılaşmalarda şike yaptıkları iddiasıyla Kırklareli Süper Amatör Lig takımlarından birinin teknik direktörü ile bir başka takımın kalecisini gözaltına aldı.

Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.

Kaynak: AA

Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi, Emniyet Müdürlüğü, Kırklareli, Suç, Spor, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kırklareli'nde Süper Amatör Lig'de şike iddiasıyla 2 şüpheli gözaltına alındı - Son Dakika

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