Kırklareli\'nde tarihi eser operasyonu: 75 obje ele geçirildi

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Kırklareli'nde düzenlenen operasyonda tarihi eser niteliğinde olduğu değerlendirilen 75 obje ele geçirildi.

İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, bir evde tarihi eser kaçakçılığı yapıldığı bilgisi üzerine harekete geçti.

Evdeki aramalarda, Roma ve Bizans dönemlerine ait olduğu değerlendirilen tarihi eser niteliğinde 75 obje, 2 dedektör, alan arama çubuğu, ruhsatsız tüfek ile cep telefonu ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüphelinin jandarmadaki işlemleri sürüyor.