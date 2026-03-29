Kırklareli'nde Tarımsal İncelemeler Sürüyor

29.03.2026 15:02
Kırklareli Tarım Müdürlüğü göletlerde balıklandırma, buğday alanlarında kontrol ve bağımlılıkla mücadele toplantısı yaptı.

Kırklareli Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri göletlerde incelemede bulundu.

İl Tarım ve Orman Müdürlüğü Balıkçılık ve Su Ürünleri Şubesi ekipleri balıklandırma programı kapsamında incelemelerini sürdürüyor.

Ekipler göletlerin su seviyelerini kontrol etti.

İncelemelerin ardından uygun görülen göletlerde balıklandırma çalışması yapılacak.

Buğday ekili alanlar incelendi

Pehlivanköy ilçesinde buğday ekili tarım alanları incelendi.

İl Tarım ve Orman Müdürü Gökhan Karaca, yaptığı yazılı açıklamada, tarımsal inceleme faaliyetlerinin devam ettiğini belirtti.

Mevsim itibarıyla gelişim sürecindeki buğday alanlarının kontrol edildiğini ifade eden Karaca, bitkilerde herhangi bir sorun olmadığının tespit edildiğini kaydetti.

Karaca, düzenli periyotlarla incelemelerin devam edeceğini aktardı.

Bağımlılıkla Mücadele Toplantısı yapıldı

Babaeski ilçesinde Bağımlılıkla Mücadele Toplantısı gerçekleştirildi.

Kaymakam Tamer Orhan başkanlığında, Babaeski Devlet Hastanesinde gerçekleştirilen toplantıda, gündem maddeleri görüşüldü.

Sağlıklı bir gelecek için bağımlılıkla mücadelenin önemli olduğunu ifade eden Orhan, bu konuda gerekli tüm tedbirlerin alındığını kaydetti.

Babaeski Devlet Hastanesi Başhekimi Gülay Sarıçam da ilçede yürütülen çalışmalar hakkında bilgi verdi.

Doğal gaz altyapı çalışmaları

Vize ilçesinde doğal gaz altyapı çalışmaları sürüyor.

Belediye Başkanı Ercan Özalp, Kale Mahallesi'nde devam eden çalışmaları takip ederek yetkililerden bilgi aldı.

Özalp, çalışmaların tüm hızıyla devam ettiğini belirterek, yaklaşık 12 kilometrelik hattın yıl içerisinde tamamlanacağını söyledi.

Kaynak: AA

İran’a karşı savaşa katılanlara uyarı: Doğrudan müdahale ederiz İran’a karşı savaşa katılanlara uyarı: Doğrudan müdahale ederiz
İran ABD askerlerini uyarmıştı Dediğini yaptı İran ABD askerlerini uyarmıştı! Dediğini yaptı
İran bu kez tam isabet vurdu Uçaklar imha edildi, askerler yaralandı İran bu kez tam isabet vurdu! Uçaklar imha edildi, askerler yaralandı
Önce selamlaştılar sonra kurşun yağdırdılar 1 ölü, 1 ağır yaralı Önce selamlaştılar sonra kurşun yağdırdılar! 1 ölü, 1 ağır yaralı
İran savaşı sürerken Trump’tan dikkat çeken Türkiye sözleri İran savaşı sürerken Trump'tan dikkat çeken Türkiye sözleri
MHP’li Yönter’in istifası sonrası Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Saral’dan dikkat çeken mesaj MHP'li Yönter’in istifası sonrası Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Saral’dan dikkat çeken mesaj

15:01
Son 3 gün Bakan Çiftçi APP plakalarla ilgili tüm merak edilenleri paylaştı
Son 3 gün! Bakan Çiftçi APP plakalarla ilgili tüm merak edilenleri paylaştı
13:20
FBI Direktörü Patel kabusu yaşıyor Özel görüntüleri internete sızdı
FBI Direktörü Patel kabusu yaşıyor! Özel görüntüleri internete sızdı
13:09
Kim’den iki Mossad ajanı için idam kararı
Kim'den iki Mossad ajanı için idam kararı
13:04
Taciz iddiasıyla görevden uzaklaştırılan öğretim üyesi meslekten çıkarıldı
Taciz iddiasıyla görevden uzaklaştırılan öğretim üyesi meslekten çıkarıldı
12:29
Depremleri önceden bilen Üşümezsoy’dan kritik uyarı Bir ili işaret etti
Depremleri önceden bilen Üşümezsoy'dan kritik uyarı! Bir ili işaret etti
12:11
Son 72 saat Maliye yakın takibe aldı, Bakan Şimşek’ten kritik uyarı
Son 72 saat! Maliye yakın takibe aldı, Bakan Şimşek'ten kritik uyarı
