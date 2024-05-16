Kırklareli'de Trafik Dedektifleri Projesi, KADES Uygulaması ve Akran Zorbalığı Eğitimi Verildi - Son Dakika
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Kırklareli'de Trafik Dedektifleri Projesi, KADES Uygulaması ve Akran Zorbalığı Eğitimi Verildi

Kırklareli\'de Trafik Dedektifleri Projesi, KADES Uygulaması ve Akran Zorbalığı Eğitimi Verildi

Kırklareli'nde İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Trafik Dedektifleri Projesi kapsamında öğrencilere trafik kuralları konusunda eğitim verdi. Ayrıca, Kadın Destek (KADES) uygulaması da tanıtıldı. Öğrencilere akran zorbalığı ve güvenli internet kullanımı hakkında bilgilendirme yapıldı.

16.05.2024 09:00
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Kırklareli'nde "Trafik Dedektifleri" Projesi kapsamında öğrencilere eğitim verildi.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri il genelinde okulları ziyaret etti.

Ekipler öğrencilere "Hayatla Yarışılmaz" sloganıyla trafik kuralları konusunda bilgi verdi.

Eğitimin ardından öğrencilere boyama kitabı ile "Trafik Dedektifi Kimlik Kartı" dağıtıldı.

KADES uygulaması tanıtıldı

Kırklareli'nde Kadın Destek (KADES) uygulaması tanıtıldı.

İl Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik Şubesi ekipleri kapalı pazar yerinde esnaf ve vatandaşlara uygulama hakkında bilgi verdi.

Ekipler yaklaşık 500 kişiye uygulamayı tanıttı.

Akran zorbalığı hakkında öğrenciler bilgilendirildi

Kırklareli'nde öğrencilere akran zorbalığı eğitimi verildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik Şubesi ekipleri Tevfik Fikret Ortaokulunu ziyaret etti.

Ekipler, öğrencilere akran zorbalığı hakkında bilgi verdi. Daha sonra öğrencilere güvenli internet kullanımının anlatıldığı broşürler dağıtıldı.

Kaynak: AA

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SON DAKİKA: Kırklareli'de Trafik Dedektifleri Projesi, KADES Uygulaması ve Akran Zorbalığı Eğitimi Verildi - Son Dakika
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