Kırklareli'nde "Trafik Dedektifleri" Projesi kapsamında öğrencilere eğitim verildi.
İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri il genelinde okulları ziyaret etti.
Ekipler öğrencilere "Hayatla Yarışılmaz" sloganıyla trafik kuralları konusunda bilgi verdi.
Eğitimin ardından öğrencilere boyama kitabı ile "Trafik Dedektifi Kimlik Kartı" dağıtıldı.
KADES uygulaması tanıtıldı
Kırklareli'nde Kadın Destek (KADES) uygulaması tanıtıldı.
İl Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik Şubesi ekipleri kapalı pazar yerinde esnaf ve vatandaşlara uygulama hakkında bilgi verdi.
Ekipler yaklaşık 500 kişiye uygulamayı tanıttı.
Akran zorbalığı hakkında öğrenciler bilgilendirildi
Kırklareli'nde öğrencilere akran zorbalığı eğitimi verildi.
İl Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik Şubesi ekipleri Tevfik Fikret Ortaokulunu ziyaret etti.
Ekipler, öğrencilere akran zorbalığı hakkında bilgi verdi. Daha sonra öğrencilere güvenli internet kullanımının anlatıldığı broşürler dağıtıldı.
Son Dakika › Güncel › Kırklareli'de Trafik Dedektifleri Projesi, KADES Uygulaması ve Akran Zorbalığı Eğitimi Verildi - Son Dakika
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