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Kırklareli'nde Trafik Denetimlerinde 1366 Araç Kontrol Edildi - Son Dakika
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Kırklareli'nde Trafik Denetimlerinde 1366 Araç Kontrol Edildi

Kırklareli\'nde Trafik Denetimlerinde 1366 Araç Kontrol Edildi

Kırklareli'nde İl Jandarma Komutanlığı trafik jandarması ekipleri tarafından yapılan denetimlerde 1366 araç kontrol edildi. Denetimlerde trafik kurallarını ihlal eden 2 sürücüye ceza kesildi. Ayrıca kış lastiği denetimlerinde de kurallara uymayan bir ticari araç sürücüsüne cezai işlem uygulandı. Ekipler, şehirler arası yük ve yolcu taşıyan araçlar için zorunlu kış lastiği uygulaması kapsamında denetimlerini sürdürüyor.

01.02.2024 15:25
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Kırklareli'nde trafik denetimlerinde 1366 araç kontrol edildi.

İl Jandarma Komutanlığı trafik jandarması ekipleri, araç ve sürücülerin belgelerini inceledi.

Denetimde trafik kurallarını ihlal ettiği tespit edilen 2 sürücüye ceza kesildi.

Kış lastiği uygulaması

Kırklareli'nde kış lastiği denetimlerinde, kurallara uymayan bir ticari araç sürücüsüne cezai işlem uygulandı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, şehirler arası yük ve yolcu taşıyan araçlar için zorunlu kış lastiği uygulaması kapsamında denetimlerini sürdürüyor.

Ekipler denetimlerde ticari araçların kış lastiklerini kontrol ederek, lastik derinliğini ölçtü.

Denetimde sürücüler kış lastiği kullanmanın önemi hakkında bilgilendirildi.

Kurallara uymadığı tespit edilen bir sürücüye ceza uygulandı.

Kaynak: AA

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SON DAKİKA: Kırklareli'nde Trafik Denetimlerinde 1366 Araç Kontrol Edildi - Son Dakika
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