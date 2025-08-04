Kırklareli'nde iki otomobilin çarpışması sonucu 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı.
İsmail Yılmaz idaresindeki 34 NKF 453 plakalı otomobil, Kavaklı beldesi yakınlarında Cengiz Güleryüz yönetimindeki 39 AE 781 plakalı otomobille çarpıştı.
İhbar üzerine bölgeye itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Kazada otomobilde sıkışan sürücü Güleryüz, itfaiye ekiplerince bulunduğu yerden çıkarıldı.
Yaralanan sürücüler ve 2 yolcu, sağlık ekiplerince Kırklareli Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.
Güleryüz, hastanede müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
Son Dakika › Güncel › Kırklareli'nde Trafik Kazası: 1 Ölü, 3 Yaralı - Son Dakika
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