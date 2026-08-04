Kırklareli'nde Trafik Kazasında Uzlaşma - Son Dakika
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Kırklareli'nde Trafik Kazasında Uzlaşma

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Kırklareli'nde iki otomobil çarpıştı, kusurlu taraf LÖSEV'e 50 bin lira bağışla uzlaştı.

Kırklareli'nde iki otomobilin çarpıştığı trafik kazasında kusurlu bulunan taraf ile mağdurlar, LÖSEV'e bağış şartıyla uzlaştı.

Karakaş Mahallesi Edirne Caddesi'nde meydana gelen trafik kazasında iki otomobil çarpıştı.

Kazada mağdur A.S.A. ile C.C., kazanın meydana gelmesinde kusuru bulunan D.K. ve G.Ö.'den şikayetçi oldu.

Suçun uzlaşmaya tabi olması nedeniyle soruşturma dosyası, Kırklareli Cumhuriyet Başsavcılığı Uzlaştırma Bürosuna gönderildi.

Müşteki A.S.A. ile C.C., şüpheli D.K. ve G.Ö.'nün LÖSEV'e toplamda 50 bin lira bağış yapması halinde uzlaşmayı kabul edeceğini bildirdi.

Teklifi kabul eden şüpheliler, uzlaştırma kararı kapsamında LÖSEV'e 50 bin lira bağışta bulundu.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Kırklareli'nde Trafik Kazasında Uzlaşma - Son Dakika

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