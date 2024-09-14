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Kırklareli'nde Uluslararası Konferans

Kırklareli\'nde Uluslararası Konferans

Kırklareli'nde 5 ülkeden 105 akademisyenin katıldığı doğa bilimleri konferansı düzenlendi.

14.09.2024 12:18
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Kırklareli'nde 5 ülkeden 105 akademisyenin katılımıyla, "Uluslararası Doğa Bilimleri, Mühendislik ve Malzeme Teknolojileri Konferansı" düzenlendi.

Kırklareli Vali Yardımcısı Hasan Tanrıseven, bir otelin toplantı salonunda düzenlenen konferansta, Türkiye'nin doğal kaynaklar ve madencilik bakımından zengin bir ülke olduğunu söyledi.

Bu doğal kaynakların mühendislik uygulamalarıyla kullanılması gerektiğini ifade eden Tanrıseven, bu alanda yapılan her çalışmanın değerli olduğunu kaydetti.

Türkiye'nin dünya ekonomisinde önemi bir konumda olduğunu vurgulayan Tanrıseven, "Elbette burada üniversitelerimizin de sanayi ile çalışmalar yaparak ekonomik kalkınmamızın gerçekleşmesinde önemli katkıları olacaktır. Gerçekten ülkemizde bilim ve teknoloji alanında ciddi gelişmeler var. Üniversitelerin kent dinamiğine katkı sağlaması son derece önemli." diye konuştu.

Kırklareli Belediye Başkanı Derya Bulut ise doğa bilimleri, mühendislik ve malzeme teknolojilerinin, yalnızca akademik değil, aynı zamanda günlük yaşamı şekillendiren, geleceği inşa eden ve sürdürülebilir kalkınmanın temel taşlarından olduğunu bildirdi.

Geleceğin zorluklarını aşmak ve fırsatları değerlendirmek için, bilim ve teknolojiyi rehber edinmek gerektiğini belirten Bulut, "İnanıyorum ki bu konferans, hepimize bu yolda yeni ufuklar açacak ve daha iyi bir gelecek inşa etmek için ilham verecektir." dedi.

Kırklareli Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Bülent Şengörür de bilimsel etkinliklerin, bilimsel çalışmaların sunulduğu, tartışıldığı ve paylaşımların birebir gerçekleştiği ortamlar olduğunu kaydetti.

Konferansa 5 ülkeden ve 28 üniversiteden 105 akademisyenin katıldığını anımsatan Şengörür, üniversite hakkında katılımcılara bilgi verdi.

Konuşmaların ardından akademisyenler bilimsel araştırmalarını anlattı.

Kaynak: AA

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