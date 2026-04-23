Kırklareli'nde Uyuşturucu Operasyonu: 5 Tutuklama
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Kırklareli'nde Uyuşturucu Operasyonu: 5 Tutuklama

23.04.2026 08:45
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kırklareli'nde yapılan uyuşturucu operasyonunda 11 şüpheliden 5'i tutuklandı, uyuşturucu ve para ele geçirildi.

Kırklareli'nde uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 11 şüpheliden 5'i tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kent merkezi ile Lüleburgaz ilçesinde uyuşturucu madde ticareti yapıldığı bilgisine ulaştı.

Kırklareli Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde düzenlenen operasyonda, 11 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin ev, iş yeri ve araçlarında yapılan aramalarda, 340 gram sentetik uyuşturucu, 100 gram sentetik uyuşturucu yapımında kullanılan ham madde, suçtan elde edildiği değerlendirilen 36 bin 900 lira ve 20 avro ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 5'i çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince tutuklandı. Diğer şüpheliler adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Kaynak: AA

Yerel Haberler, Kırklareli, Uyuşturucu, Güvenlik, Güncel, Suç, Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 23.04.2026 08:56:31. #.0.4#
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.