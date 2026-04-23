Kırklareli'nde Uyuşturucu Operasyonu: 5 Tutuklama

Kırklareli'nde uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 11 şüpheliden 5'i tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kent merkezi ile Lüleburgaz ilçesinde uyuşturucu madde ticareti yapıldığı bilgisine ulaştı.

Kırklareli Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde düzenlenen operasyonda, 11 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin ev, iş yeri ve araçlarında yapılan aramalarda, 340 gram sentetik uyuşturucu, 100 gram sentetik uyuşturucu yapımında kullanılan ham madde, suçtan elde edildiği değerlendirilen 36 bin 900 lira ve 20 avro ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 5'i çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince tutuklandı. Diğer şüpheliler adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.