Kırklareli'nde uyuşturucu operasyonunda bir şüpheli tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele ile İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri, şüpheli Y.K'nin İstanbul'dan otomobille Kırklareli'ne uyuşturucu getireceği bilgisine ulaştı.
Kırklareli Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde düzenlenen operasyonda, şüpheli Y.K. yönetimindeki otomobil kent merkezinde durduruldu.
Otomobilde yapılan aramada 501 gram skunk ele geçirildi.
Gözaltına alınan Y.K, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.
Savcılık sorgusunun ardından Y.K, çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince tutuklandı.
Son Dakika › Güncel › Kırklareli'nde Uyuşturucu Operasyonu: Bir Tutuklama - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?