Kırklareli\'nde Vergi Haftası ve İftar Etkinlikleri

Kırklareli'nde Vergi Haftası etkinlikleri sürüyor.

Kırklareli Defterdarı Doğan Adıgüzel ve beraberindeki kurum personeli Kırklareli Valisi Uğur Turan'ı ziyaret etti.

Adıgüzel, çalışmaları ve hafta kapsamında Vali Turan'a bilgi verdi.

Turan, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, Vergi Haftası'nı kutladı.

Belediye Başkanı Bulut, öğrencilerle iftar yaptı

Kırklareli Belediye Başkanı Derya Bulut, üniversite öğrencileriyle iftarda bir araya geldi.

Öğrenci evine konuk olan Bulut, bir süre öğrencilerle sohbet etti.

Kent hakkında öğrencilere bilgi veren Bulut, gençlerin kendilerini sürekli geliştirmesi gerektiğini vurguladı.

Konuşmaların ardından dua edildi, okunan ezanla oruçlar açıldı.

Tavuk çiftlikleri denetlendi

Pınarhisar ilçesinde tavuk çiftliklerine yönelik denetim gerçekleştirildi.

İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri tavuk çiftliklerinde üretim şartları, hijyen ve işletme belgelerini kontrol etti.

Denetimlerde herhangi bir olumsuzluğa rastlanmadı.