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Kırklareli'nde yabancı öğrencilere ikamet izni prosedürleri anlatıldı - Son Dakika
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Kırklareli'nde yabancı öğrencilere ikamet izni prosedürleri anlatıldı

Kırklareli Üniversitesi Rektörlük Kültür Merkezi'nde düzenlenen bilgilendirme toplantısında, Kırklareli Göç İdaresi tarafından yabancı öğrencilere ikamet izni prosedürleri hakkında bilgi verildi. Toplantıya, üniversite yetkilileri ve öğrenciler katıldı. Ayrıca, Kırklareli Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından yapılan bir toplantıda, 2023-2024 eğitim öğretim yılında gerçekleştirilen faaliyetler değerlendirildi ve gelecek faaliyetler planlandı.

Kırklareli\'nde yabancı öğrencilere ikamet izni prosedürleri anlatıldı
03.01.2024 - 16:41,  Güncelleme: 16:43
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Kırklareli'nde yabancı öğrencilere ikamet izni prosedürleri anlatıldı.

Kırklareli Göç İdaresince Kırklareli Üniversitesi Rektörlük Kültür Merkezinde gerçekleştirilen bilgilendirme toplantısına, Kırklareli Üniversitesi Dış İlişkiler Koordinatörü Doç. Dr. Mehmet Fatih Çömlekçi, il göç uzmanları Tuba Tümbül ve Cansu Erken ile yabancı öğrenciler katıldı.

Tümbül, toplantıda kısa dönem ikamet, ikamet izin başvuru süreçleri, öğrenci ikametinde uygulanacak yöntem, turist ikametinde uygulanacak yöntemlerle ilgili bilgi verdi.

Eğitim öğretim faaliyetleri değerlendirildi

Kırklareli Milli Eğitim Müdürlüğünce eğitim-öğretim faaliyetleri değerlendirme toplantısı yapıldı.

İl Milli Eğitim Müdürü Hilal Liliyar Özefsun başkanlığında Babaeski Milli Eğitim Müdürlüğü toplantı salonunda gerçekleştirilen toplantıya, ilçe milli eğitim müdürleri katıldı.

2023-2024 eğitim öğretim yılında gerçekleştirilen faaliyet ve etkinlikler değerlendirilirken, yapılması planlanan faaliyetler görüşüldü.

Kaynak: AA
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