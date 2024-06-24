Kırklareli\'nde Yabancı Terörist Savaşçı Kaydı Bulunan 8 Düzensiz Göçmen Yakalandı

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Kırklareli'nde, aralarında "yabancı terörist savaşçı" kaydı bulunan bir kişinin de olduğu 8 düzensiz göçmen yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğündan yapılan açıklamaya göre, ekipler Mahya Baba Caddesi'nde bir cipi durdurmak istedi.

Araç sürücüsü ikaza uymayıp bölgeden kaçtı.

Cip, kovalamaca sonucu polis ekiplerince Cumhuriyet Mahallesi'nde durduruldu.

Cipte, 3'ü aracın bagajında olmak üzere 8 düzensiz göçmen yakalandı. Düzensiz göçmenlerin sorgusunda, birinin "yabancı terörist savaşçı" kaydının bulunduğu belirlendi. Söz konusu düzensiz göçmen ile insan kaçakçılığı iddiasıyla şoför gözaltına alındı.

Diğer düzensiz göçmenler ise İl Göç İdaresine teslim edildi.