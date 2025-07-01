Kırklareli'nin Vize ilçesinde 600 saman balyası yandı.
Hasbuğa köyünde Ziya Aslan'a ait samanların bulunduğu depoda henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi.
Ekiplerin müdahalesiyle söndürülen yangında, 600 saman balyası yandı, römork zarar gördü.
Son Dakika › Güncel › Kırklareli'nde Yangın: 600 Saman Balyası Yandı - Son Dakika
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