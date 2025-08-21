Kırklareli\'nde Yangın Tedbirleri Toplantısı

Kırklareli'nde asayiş ve güvenlik toplantısında anız ve orman yangınları tedbirleri görüşüldü.

Kırklareli Valisi Uğur Turan başkanlığında, valilik makamında gerçekleştirilen toplantıya, Vali Yardımcıları Yusuf Güler ve Hasan Tanrıseven, İl Emniyet Müdürü Sinan Çamuroğlu, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Yusuf Eskitürk, Sahil Güvenlik Karakol Komutanı Üsteğmen Eren Dürüster ile kurum müdürleri katıldı.

Toplantıda, bölgede etkili olan anız ve orman yangınlarına karşı alınan tedbirler ile asayiş, huzur ve güvenliğe yönelik önlemler değerlendirildi.

Vali Turan, konuşmasında, Kırklareli'nde huzur ve güvenliğin sağlanması için tüm kurumların gece gündüz çalıştığını söyledi.

Kolluk kuvvetlerinin 24 saat görev başında olduğunu ifade eden Turan, "Kırklareli'nin huzuru, refahı ve aydınlık yarınları için gece gündüz demeden çalışıyoruz. Attığımız her adımı hemşehrilerimizin güvenliği, esenliği ve yaşam kalitesini yükseltmek amacıyla atıyoruz." dedi.