Kırklareli'nde Yol Yapım Çalışmaları
Kırklareli'nde asfaltlama çalışmaları devam ediyor, ekipler Balkaya köyü yolunda sıcak asfalt seriyor.
Kırklareli'nde yol yapım çalışmaları sürüyor.
Kırklareli İl Özel İdaresince yol ağında bulunan güzergahlarda asfaltlama çalışmaları devam ediyor.
Ekipler, il Özel idaresi yatırım programında yer alan Balkaya köyü yolunda sıcak asfalt serimi gerçekleştiriyor.
Ulaşım söz konusu güzergahta çalışmalar nedeniyle kontrollü olarak sağlanıyor.
Kaynak: AA
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