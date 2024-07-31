Kırklareli'ndeki 8 firma Türkiye'nin İkinci En Büyük 500 Sanayi Kuruluşu arasında - Son Dakika
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Kırklareli'ndeki 8 firma Türkiye'nin İkinci En Büyük 500 Sanayi Kuruluşu arasında

Kırklareli Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Soner Ilık, İstanbul Sanayi Odası tarafından hazırlanan 'Türkiye'nin İkinci En Büyük 500 Sanayi Kuruluşu-2023 Araştırması' sonuçlarını değerlendirdi. Kırklareli'nde faaliyet gösteren alüminyum, ambalaj, tekstil, gıda, cam ve kağıt karton sanayi alanında üretim yapan 8 firma da listede yer aldı. Ilık, tüm yatırımcıları kente davet ederek firmaların başarılarının devamını diledi.

31.07.2024 09:35
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Kırklareli'nde faaliyet gösteren 8 firma, " Türkiye'nin İkinci En Büyük 500 Sanayi Kuruluşu" arasında yer aldı.

Kırklareli Ticaret ve Sanayi Odası (KTSO) Başkanı Soner Ilık, yaptığı yazılı açıklamada, İstanbul Sanayi Odası (İSO) tarafından hazırlanan "Türkiye'nin İkinci En Büyük 500 Sanayi Kuruluşu-2023 Araştırması"nın sonuçlarını değerlendirdi.

Listede Kırklareli'nden alüminyum, ambalaj, tekstil, gıda, cam ve kağıt karton sanayi alanında üretim yapan 8 firmanın da yer aldığını belirten Ilık, söz konusu firmaları tebrik etti.

Tüm yatırımcıları kente davet eden Ilık, açıklamasında şunları kaydetti:

"İstanbul Sanayi Odası tarafından yayınlanan raporda "Türkiye'nin İkinci En Büyük 500 Sanayi Kuruluşu" listesinde bölgemizde faaliyet gösteren 8 firmamız yer aldı. Her koşulda büyük özveriyle çalışıp üreterek ülkemizin ihracatına, istihdamına ve kalkınmasına katkı sunan herkese teşekkür eder, firmalarımızın başarılarının artarak devamını dilerim."

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Kırklareli'ndeki 8 firma Türkiye'nin İkinci En Büyük 500 Sanayi Kuruluşu arasında - Son Dakika

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