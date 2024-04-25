Kırklareli'ndeki Longoz Ormanları'nda Göl Soğanları Açmaya Başladı - Son Dakika
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Kırklareli'ndeki Longoz Ormanları'nda Göl Soğanları Açmaya Başladı

Kırklareli\'ndeki Longoz Ormanları\'nda Göl Soğanları Açmaya Başladı

Avrupa'nın en büyük su basar ormanlarından Kırklareli'ndeki Longoz Ormanları'nda açan endemik bitki türü arasında yer alan göl soğanları, ilkbaharın gelmesiyle tabiata renk katıyor. Tarım ve Orman Bakanlığından izinsiz toplanması yasak olan göl soğanı, nemli ormanlık bölgelerde, dere kenarlarında ve çayırlarda yetişiyor. Beyaz çiçekleri ve uzun yeşil yapraklarıyla tanınan göl soğanları, ince saplar üzerinde yaklaşık bir metreye kadar uzanabilen çiçeklere sahiptir.

25.04.2024 09:08
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Avrupa'nın en büyük su basar ormanlarından Kırklareli'ndeki Longoz Ormanları'nda açan endemik bitki türü arasında yer alan "göl soğanları" doğayı süslüyor.

İlkbaharın gelmesiyle açan göl soğanları (Leucojum aestivum) tabiata renk katıyor.

Yeşilin değişik tonlarının birbirine karıştığı bölgede yürüyüş yapanlar, göl soğanlarının doğaya kattığı güzelliğe tanıklık ediyor.

Tarım ve Orman Bakanlığından izinsiz toplanması yasak olan "yaz kardeleni" olarak da bilinen göl soğanı nemli ormanlık bölgelerde, dere kenarlarında ve çayırlarda yetişiyor.

Beyaz çiçekleri ve uzun yeşil yapraklarıyla tanınıyor. Çiçekleri, yaklaşık olarak bir metreye kadar uzanabilen ince saplar üzerinde duruyor.

Kaynak: AA

Kırklareli, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kırklareli'ndeki Longoz Ormanları'nda Göl Soğanları Açmaya Başladı - Son Dakika

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