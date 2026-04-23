Kırklareli'nden kısa kısa

Pınarhisar Kaymakamı Enver Özderin, şehit ailesini ziyaret etti.

Özderin, beraberindeki Garnizon Komutanı İstihkam Albay Necati Çetinkaya, İlçe Emniyet Müdürü Nesimi Yıldırım, İlçe Jandarma Komutanı Sinan Kubat ile Şehit Piyade Onbaşı Aydın Seyran'ın ailesini evinde ziyarette bulundu.

İlçe Müftüsü Hasan Hüseyin Uluçınar, ziyarette şehit Seyran için Kur'an-ı Kerim tilaveti ve dua edildi.

Özderin daha sonra şehit ailesiyle sohbet ederek isteklerini dinledi.

Kaymakam Balaban, koltuğunu Atalay'a bıraktı

Vize Kaymakamı Kemal Balaban, koltuğunu temsili olarak Özgür Deniz Atalay'a devretti.

Adalet Erez İlkokulu öğrencisi Atalay ve beraberindeki öğretmenler, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kapsamında Kaymakam Balaban'ı makamında ziyaret etti.

Atalay'a temsili olarak koltuğunu devreden Balaban, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramının kutlu olmasını diledi.