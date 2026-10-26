Kırklareli\'ne getirilen sahra hastanesi olası Marmara Depremi\'nde kullanılacak

Kırklareli'ne getirilen sahra hastanesi olası Marmara Depremi'nde kullanılacakGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Sağlık Bakanlığının afet ve acil durum hazırlık çalışmaları kapsamında Kırklareli'ne konteyner tipi sahra hastanesi getirildi. İl Sağlık Müdürü Cerit, olası Marmara Depremi müdahalesinde kullanılacak hastanenin afet hazırlık kapasitesini artıracağını belirtti.
Sağlık Bakanlığınca yürütülen afet ve acil durum hazırlık çalışmaları kapsamında Kırklareli'ne konteyner tipi sahra hastanesi getirildi.
İl Sağlık Müdürü Dr. Öğr. Üyesi Çiğdem Cerit, olası Marmara Depremi'nde gerçekleştirilecek müdahale faaliyetlerinde kullanılmak üzere Acil Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğünce kente tahsis edilen sahra hastanesinde incelemede bulundu.
Sahra hastanesini gezen Cerit, yetkililerden bilgi aldı.
Cerit, kente getirilen sahra hastanesinin afet ve acil durumlara hazırlık kapasitesini önemli ölçüde artıracağını belirtti.
Kaynak: AA
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