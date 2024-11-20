Kırklareli Belediyesi 2025 yılı tahmini bütçesi 2 milyar 640 milyon 171 bin lira olarak belirlendi.
Belediye Başkanı Derya Bulut başkanlığında belediyede gerçekleştirilen Belediye Meclisi ikinci birleşiminde 2025 yılı tahmini gelir ve gidere ilişkin gündem maddesi görüşüldü.
Toplantıda, plan ve bütçe komisyonu raporu okundu. Komisyonca 2025 yılı tahmini bütçesi 2 milyar 640 milyon 171 bin lira olarak ön görüldüğü yönünde görüş bildirildi.
Tahmini bütçe, oy birliği ile kabul edildi.
Son Dakika › Güncel › Kırklareli'nin 2025 Bütçesi Belirlendi - Son Dakika
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