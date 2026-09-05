Kırklareli'nin lezzet ve gelenek rotası Pomorie ile sınır ötesi iş birliğiyle tanıtıldı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Kırklareli'nin lezzet ve gelenek rotası Pomorie ile sınır ötesi iş birliğiyle tanıtıldı

Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Trakya Kalkınma Ajansı'nın yürüttüğü AB projesi kapsamında hazırlanan Kırklareli Yerel Lezzetler, Gelenekler Rotası düzenlenen toplantıyla tanıtıldı. Yaklaşık 1 milyon avro bütçeli proje, Kırklareli ile Bulgaristan'ın Pomorie bölgesi arasındaki turizm hareketliliğini artırmayı ve iki bölgenin kültürel mirasını karşılıklı tanıtmayı hedefliyor.

TRAKYA Kalkınma Ajansı tarafından yürütülen 'Paylaşılan Kıyılar ve Hikayeler: Pomorie- Kırklareli Turistik Bölgesinin Zengin Kültürel Mirasını ve Yöresel Özelliklerini Keşfetmek' Avrupa Birliği Projesi kapsamında hazırlanan 'Kırklareli Yerel Lezzetler, Gelenekler Rotası' düzenlenen toplantıyla tanıtıldı.

Kırklareli'nde gerçekleştirilen tanıtımda Trakya Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri Mahmut Şahin, Kırklareli Ticaret Borsası Başkanı Turhan Altıntel ve Bulgaristan Pomorie Belediyesi Proje Direktörü Georgi Petkov, konuşma yaptı. Trakya Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri Mahmut Şahin, Türkiye-Bulgaristan sınır ötesi iş birliğinin önemine dikkat çekti. 2025 yılında hazırlanan projenin yaklaşık 1 milyon avro bütçeye sahip olduğunu belirten Şahin, Kırklareli ile Bulgaristan'ın Pomorie bölgesinin doğal güzellikleri, tarihi geçmişi ve kıyı şeridi gibi ortak özellikleri bulunduğunu ifade etti. Proje kapsamında Kırklareli'nin doğal ve kültürel değerlerinin dijital platformlarda daha fazla tanıtılacağını belirten Şahin, Demirköy, Kıyıköy, İğneada, Ahmetbey ve Pınarhisar gibi bölgelerde turistik alanların görünürlüğünü artıracak tabelalandırma ve haritalandırma çalışmalarının da yapılacağını söyledi. Şahin ayrıca turizmin çevreci bir anlayışla geliştirilmesi amacıyla proje kapsamında bazı ilçelere elektrikli araç şarj istasyonları kurulduğunu belirtti. Projenin temel hedeflerinden birinin Kırklareli ile Pomorie arasındaki turizm hareketliliğini artırmak olduğunu vurgulayan Şahin, Bulgaristan ve Avrupa'dan Pomorie'ye gelen turistlerin Kırklareli'ni de ziyaret etmesini, Türkiye'den Balkanlara giden turistlerin ise Pomorie'nin tarihi ve doğal güzelliklerini keşfetmesini amaçladıklarını söyledi. Şahin, iki bölgenin turizm potansiyelini birbirine entegre ederek 'kazan-kazan' anlayışıyla hem iki ülke arasındaki ilişkilerin güçlendirilmesini hem de bölgesel kalkınmaya katkı sağlanmasını hedeflediklerini dile getirdi.

Yaklaşık iki yıl süren proje kapsamında Bulgaristan'dan gelen heyet, üç gün boyunca Kırklareli'nin tarihi, kültürel ve turistik noktalarını ziyaret edecek. Program kapsamında ayrıca bağ bozumu etkinlikleri düzenlenerek üzüm ve üzüm ürünlerinin farklı kullanım alanları tanıtılacak. Önümüzdeki aylarda ise Kırklareli heyetinin Pomorie'yi ziyaret etmesi ve bölgede çeşitli etkinlikler gerçekleştirmesi planlanıyor. Proje ile iki bölgenin yerel lezzetleri, gelenekleri, doğal güzellikleri ve kültürel mirasının karşılıklı olarak tanıtılması hedefleniyor.

Kaynak: DHA

Bulgaristan, Gastronomi, Kırklareli, Etkinlik, Turizm, Kültür, Güncel, Çevre, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kırklareli'nin lezzet ve gelenek rotası Pomorie ile sınır ötesi iş birliğiyle tanıtıldı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Gülşah’ın otopsi raporunda şok detay: 58 kilo girdiği ameliyattan 74 kilo çıktı Gülşah'ın otopsi raporunda şok detay: 58 kilo girdiği ameliyattan 74 kilo çıktı
Zeynep Yıldırım cinayetinde 6 şüpheli adliyeye sevk edildi Zeynep Yıldırım cinayetinde 6 şüpheli adliyeye sevk edildi
Nijerya’da zehirli gaz faciası: Yaklaşık 40 kişi hayatını kaybetti Nijerya'da zehirli gaz faciası: Yaklaşık 40 kişi hayatını kaybetti
Melisa Döngel’den iddialı klip Cesur hareketleriyle dikkat çekti Melisa Döngel’den iddialı klip! Cesur hareketleriyle dikkat çekti
Füze saldırıları iki ülkeyi karşı karşıya getirdi İran’dan sert yanıt Füze saldırıları iki ülkeyi karşı karşıya getirdi! İran'dan sert yanıt
Sürücüsüz taksi dönemi başladı Tesla Cybercab yollara çıktı Sürücüsüz taksi dönemi başladı! Tesla Cybercab yollara çıktı

11:14
Gerdek gecesinin sabahında sırra kadem basan gelin
Gerdek gecesinin sabahında sırra kadem basan gelin
11:01
Hemşireden infial yaratan paylaşım
Hemşireden infial yaratan paylaşım
10:44
Eski bakanın ölümünde sır perdesi aralanıyor Doktorun “hatırlamıyorum“ savunması yetmedi
Eski bakanın ölümünde sır perdesi aralanıyor! Doktorun "hatırlamıyorum" savunması yetmedi
10:31
Üsküdar Belediye Başkanvekili seçimi 8 Eylül Salı gününe ertelendi
Üsküdar Belediye Başkanvekili seçimi 8 Eylül Salı gününe ertelendi
09:43
Ankara’da 21 şüpheliye eş zamanlı uyuşturucu ve fuhuş operasyonu
Ankara'da 21 şüpheliye eş zamanlı uyuşturucu ve fuhuş operasyonu
09:31
Köprü ve otoyollar 30 yıllığına özelleştiriliyor
Köprü ve otoyollar 30 yıllığına özelleştiriliyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 5.09.2026 11:33:24. #.0.3#
SON DAKİKA: Kırklareli'nin lezzet ve gelenek rotası Pomorie ile sınır ötesi iş birliğiyle tanıtıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement