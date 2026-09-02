Kırklareli\'nin Vize ilçesine bağlı Düzova köyünde bir evde çıkan yangın kullanılamaz hale getirdi

Kırklareli'nin Vize ilçesinde müstakil evde çıkan yangın hasara neden oldu.

Düzova köyünde Arif Erdem'e ait evde henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

Yangını fark eden vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülen yangında ev kullanılamaz hale geldi.