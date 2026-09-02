Kırklareli'nin Vize ilçesine bağlı Düzova köyünde bir evde çıkan yangın kullanılamaz hale getirdi
Kırklareli'nin Vize ilçesine bağlı Düzova köyünde, Arif Erdem'e ait müstakil evde henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine bölgeye itfaiye, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. İtfaiyenin müdahalesiyle kontrol altına alınan yangında ev kullanılamaz hale geldi.
Kırklareli'nin Vize ilçesinde müstakil evde çıkan yangın hasara neden oldu.
Düzova köyünde Arif Erdem'e ait evde henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.
Yangını fark eden vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.
İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülen yangında ev kullanılamaz hale geldi.
Kaynak: AA
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