Kırklareli'nin yüksek kesimlerinde kar yağışı etkili oluyor
KIRKLARELİ - Kırklareli'nin yüksek kesimlerinde kar yağışı etkili oluyor.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün uyarılarının ardından Kırklareli'nin yüksek kesimlerinde kar yağışı etkili olmaya başladı. Dün gece saatlerinde başlayan yağış kısa sürede beyaza bürüdü. Bulgaristan'a ulaşımın sağlandığı Dereköy Sınır Kapısında karayolları ekipleri olumsuz bir durum yaşanmaması için hazır bulundu.
Hava sıcaklığının sıfırın altında 4 derece ölçüldüğü bölgede kar yağışının devam etmesi bekleniyor.
Kar yağışının Demirköy ve Kofçaz ilçelerinin yüksek kesimlerinde etkili olduğu bildirildi.
Son Dakika › Güncel › Kırklareli'nin Yüksek Kesimlerinde Kar Yağışı - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?