Kırklareli Şenlikleri Başladı

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Kırklareli 15. Yayla, Bolluk, Bereket, Hasat ve Bağ Bozumu Şenlikleri kortej yürüyüşüyle başladı.

Belediye Başkanı Derya Bulut, Kent Konseyi Başkanı Yasemin Ertaş ile vatandaşlar Cumhuriyet Meydanı'ndan Yayla Mahallesi'ndeki şenlik alanına yürüdü.

Korteje Bulgaristan'dan gösteri ekipleri de katıldı.

Burada halk oyunları ekipleri gösterilerini sundu.

Bulgaristanlı sanatçı Petko Dimitrov Yangozov tarafından gayda dinletisi yapıldı.

Belediye Başkanı Derya Bulut yaptığı konuşmada, şenliklere önem verdiğini söyledi.

Şenliğe katılan üreticilere teşekkür eden Bulut, "Bağ bozumu demek benim için 'üreten el' demek. 'Çalışan eller alın teri, emek demek, nasırlı eller' demek." dedi.

Kent Konseyi Başkanı Ertaş ise Kırklareli'nde bağcılığın tarihinin Traklar ve Hititler'e kadar uzandığını söyledi.

Bir grup genç tarafından kazana doldurulan üzümler ezilerek şıra yapımı anlatıldı.

Çeşitli panel, konser, gösteri etkinlikleriyle devam edecek şenlikler 12 Eylül Pazar günü sona erecek.