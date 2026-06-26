Kırklareli Üniversitesi'nde Eğitim ve Araştırma Değerlendirmesi - Son Dakika
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Kırklareli Üniversitesi'nde Eğitim ve Araştırma Değerlendirmesi

Kırklareli Üniversitesi\'nde Eğitim ve Araştırma Değerlendirmesi
26.06.2026 12:38
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Rektör Prof. Dr. Rengin Ak, üniversitedeki faaliyetleri ve başarıları basınla paylaştı.

Kırklareli Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Rengin Ak, üniversitenin akademik, bilimsel ve kültürel faaliyetlerini değerlendirmek üzere basın mensuplarıyla bir araya geldi.

Rektör Ak, üniversitede düzenlenen programda, eğitim, araştırma, bilimsel üretim ve topluma katkı alanlarında kararlılıkla ilerlediklerini belirtti.

Üniversitenin kalitesini ulusal standartlarla tescillediklerini vurgulayan Ak, Fen Edebiyat Fakültesi Matematik Bölümünün FEDEK akreditasyonu alarak eğitim kalitesini belgelediğini söyledi.

Ak, öğrencilerin kariyer yolculuklarına destek olmak amacıyla 15. Kariyer Günleri kapsamında 193 işveren temsilcisini gençlerle buluşturduklarını ve Kırklareli Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünün ÜNİDES destek programı iş birliğiyle Trakya Finans Zirvesi'ni gerçekleştirdiklerini anımsattı.

Araştırma ve inovasyon alanında önemli bir ivme yakaladıklarını dile getiren Ak, şöyle devam etti:

"Türkiye Sağlık Enstitüleri Başkanlığı (TÜSEB) tarafından desteklenen 3 projemiz ve TÜBİTAK 2209-A programı kapsamında destek almaya hak kazanan 36 öğrenci projemiz, üniversitemizde araştırma kültürünün her geçen gün daha da güçlendiğinin somut göstergeleridir. Bu başarılara paralel olarak Tıp Fakültesi öğrencimiz Doğancan Kartal'ın ulusal düzeyde düzenlenen bir kongrede kazandığı ikincilik ödülü, akademik çalışmalarımızın niteliğini ortaya koymaktadır. Ayrıca ROBOTRAK 2026 Ulusal Robot Yarışması ve Teknoloji Sergisi ile teknoloji tutkunu gençleri kampüsümüzde ağırladık."

Toplantı, Ak'ın gazetecilerin sorularını yanıtlamasıyla sona erdi.

Kaynak: AA

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