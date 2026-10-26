Kırklareli Üniversitesi öğrencileri YTB gezisinde Selimiye Cami'yi ziyaret etti - Son Dakika
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Kırklareli Üniversitesi öğrencileri YTB gezisinde Selimiye Cami'yi ziyaret etti

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Kırklareli Üniversitesi öğrencileri YTB gezisinde Selimiye Cami\'yi ziyaret etti
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Kırklareli Üniversitesi ile YTB işbirliğinde düzenlenen kültür gezisinde uluslararası öğrenciler Edirne'yi gezdi. Öğrenciler Selimiye Cami ve Meriç Köprüsü gibi tarihi yerleri görüp yöresel lezzetleri tattı, YTB Edirne Koordinasyon Ofisini de ziyaret etti.

Kırklareli Üniversitesinde eğitim gören uluslararası öğrenciler, Edirne'nin tarihi ve kültürel yerlerini ziyaret etti.

Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, Kırklareli Üniversitesi ve Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı (YTB) işbirliğinde, Uluslararası İlişkiler Koordinatörlüğünce kültür gezisi düzenlendi.

Gezide öğrenciler, Sultan II. Bayezid Külliyesi, Sağlık Müzesi, Karaağaç Tren İstasyonu, Lozan Anıtı, Meriç Köprüsü, Eski Cami, Selimiye Cami ve Üç Şerefeli Cami gibi yerleri gezdi.

Yöresel lezzetleri de tatma fırsatı bulan öğrenciler, gezi kapsamında YTB Edirne Koordinasyon Ofisini de ziyaret etti. Program, anı fotoğrafı çekilmesinin ardından sona erdi.

Kaynak: AA
Yurtdışı Türkler ve Akraba TopluluklarıSelimiye CamiKültür SanatKırklareliEğitimGüncelEdirneMeriçSon Dakika

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