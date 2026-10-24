Kırklareli Üniversitesi Rektörü Ak, Başsavcı Vekili Saçlı ile iş birliğini görüştü

Kırklareli Üniversitesi Rektörü Ak, Başsavcı Vekili Saçlı ile iş birliğini görüştüGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Kırklareli Cumhuriyet Başsavcı Vekili İsmet Saçlı, Rektör Prof. Dr. Rengin Ak'ı rektörlük makamında ziyaret etti. Ziyarette kurumlar arası iş birliğinde yürütülebilecek ortak çalışmalar ele alındı; Rektör Ak memnuniyetini dile getirerek Saçlı'ya teşekkür etti.
Kırklareli Cumhuriyet Başsavcı Vekili İsmet Saçlı, Kırklareli Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Rengin Ak'ı ziyaret etti.
Rektörlük makamında gerçekleşen ziyarette, kurumlar arasında iş birliğinde yürütülebilecek ortak çalışmalar ele alındı.
Rektör Prof. Dr. Rengin Ak, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek Başsavcı Vekili Saçlı'ya nazik ziyaretleri dolayısıyla teşekkür etti.
Kaynak: AA
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