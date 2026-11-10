Kırklareli Üniversitesi Rektörü Ak, İl Müftüsü Işıldar\'a başarı diledi

Kırklareli Müftülüğüne atanan Veysel Işıldar, Kırklareli Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Rengin Ak'ı makamında ziyaret etti.

Müftü Yardımcısı Bahar Canset Dündar'ın da eşlik ettiği ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Ak, Işıldar ve Dündar'a teşekkür etti.

İl Müftüsü Işıldar'a yeni görevinin hayırlı olması temennisinde bulunan Ak, "Kırklareli'mizin manevi ve kültürel hayatına katkı sunacak tüm çalışmalarda kurumlar arası işbirliğine önem veriyoruz. Sayın Müftümüze yeni görevinde başarılar diliyorum." ifadelerini kullandı.

Müftü Işıldar da misafirperverliğinden dolayı Rektör Ak'a teşekkür ederek, kentte yürütülecek hizmetlerde üniversite ile uyum içerisinde çalışmayı hedeflediklerini kaydetti.