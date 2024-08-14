Kırklareli Üniversitesi Rektörü Öğrencilere Teşekkür Etti - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Kırklareli Üniversitesi Rektörü Öğrencilere Teşekkür Etti

Kırklareli Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Bülent Şengörür, 2024 Yükseköğretim Kurumları Sınavı sonrasında Kırklareli Üniversitesini tercih eden öğrencilere teşekkür etti. Şengörür, öğrencilerin tercih sürecini önemli bir adım olarak değerlendirdi ve üniversitenin nitelikli eğitim imkanlarından bahsetti.

14.08.2024 10:46
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kırklareli Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Bülent Şengörür, 2024 Yükseköğretim Kurumları Sınavının ardından Kırklareli Üniversitesini tercih eden öğrencilere teşekkür etti.

Şengörür, yayımladığı mesajında, öğrencilerin idealleri, istekleri ve hayalleri doğrultusunda hayatlarına yön verecek önemli bir tercih sürecini geride bıraktığını belirtti.

Eşsiz doğal güzellikleri, zengin tarihi, kültürel mirası, huzur ve güven ortamıyla Kırklareli ve Trakya'nın parlayan yıldızı Kırklareli Üniversitesinde öğrenim görmeye hak kazanan öğrencileri tebrik eden Şengörür, açıklamasında şunları kaydetti:

" Türkiye'nin yenilikçi ve girişimci üniversitelerinden biri olan Kırklareli Üniversitesi, bulunduğu şehir ile bütünleşen bir ihtisas üniversitesi olma hedefi doğrultusunda nitelikli akademik ve idari kadrosuyla öğrencilerini en iyi şekilde geleceğe hazırlamak için çaba göstermektedir. Eğitim hayatınız boyunca alanında uzman akademik personelimiz, sunmuş olduğumuz dünya standartlarındaki nitelikli ve ayrıcalıklı eğitim ile hedeflerinize ve hayalini kurduğunuz geleceğe ilerlemeniz için her zaman yanınızda olacaktır.

Her bir fakülte ve meslek yüksekokulumuzda mesleki ve teknik anlamda üst düzey imkanlara sahibiz. Gelişen teknoloji ve bilimin ışığında öğrenci odaklı bir üniversite olarak uygulamalı eğitimi temel alan Kırklareli Üniversitesi öğrencileri bireysel, mesleki ve etik değerlerin bilincinde, vizyon sahibi ve rekabet gücü yüksek bireyler olarak iş hayatına hazırlayacaktır. Üniversitemizde öğrencilerimizin bir yandan mesleki yaşamını ve geleceğini inşa ederken, diğer taraftan sosyal, kültürel ve kişisel kazanımlarıyla gelişimlerini sağlayacağız. Öğrenci dostu bir şehir olan Kırklareli'nde yer alan üniversitemizi öğrencilerimizle birlikte daha güçlü yarınlara taşıyacağımıza olan inancım tamdır. Tüm öğrencilerimize başarı ve güzel anılarla dolu bir eğitim hayatı diliyorum."

Kaynak: AA

Bülent Şengörür, Eğitim, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kırklareli Üniversitesi Rektörü Öğrencilere Teşekkür Etti - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


11:45 Üsküdar Belediyesi’nden Hilmi Türkmen’e suç duyurusu Hakkındaki iddia oldukça vahim Üsküdar Belediyesi'nden Hilmi Türkmen'e suç duyurusu! Hakkındaki iddia oldukça vahim
10:26 Filistinli baba, İsrail saldırısında 4 günlük ikiz bebeklerini kaybetti Filistinli baba, İsrail saldırısında 4 günlük ikiz bebeklerini kaybetti
09:58 Atatürk’ün süt kardeşi Saime Hanım ile mektuplaşması ortaya çıktı Atatürk'ün süt kardeşi Saime Hanım ile mektuplaşması ortaya çıktı
09:22 Bugün AK Parti’ye kimler katılacak Gözlerin çevrildiği isimler yavaş yavaş renk vermeye başladı Bugün AK Parti'ye kimler katılacak? Gözlerin çevrildiği isimler yavaş yavaş renk vermeye başladı
08:42 İran, İsrail’e mesaj gönderdi: Misillemeden tek şartla vazgeçeriz İran, İsrail'e mesaj gönderdi: Misillemeden tek şartla vazgeçeriz
17:18 Fenerbahçeliler küplere bindi Lille’den maça saatler kala bomba Icardi göndermesi Fenerbahçeliler küplere bindi! Lille'den maça saatler kala bomba Icardi göndermesi
16:51 Hakan Çalhanoğlu’ndan çok konuşulacak transfer itirafı Hakan Çalhanoğlu'ndan çok konuşulacak transfer itirafı
16:17 İsrail’de patlama sesleri Hamas, Tel Aviv’e 2 adet roketli saldırı düzenledi İsrail'de patlama sesleri! Hamas, Tel Aviv'e 2 adet roketli saldırı düzenledi
16:04 Doktolar’ın Ela’sına bakın Bir öğününü paylaştı, dillere düştü Doktolar'ın Ela'sına bakın! Bir öğününü paylaştı, dillere düştü
16:03 Eksi 1.75 fizik netiyle fizik bölümünü kazanıp Yusuf Dikeç pozu verdi Eksi 1.75 fizik netiyle fizik bölümünü kazanıp Yusuf Dikeç pozu verdi
16:02 Bilgisayar oyunundan etkilenip 5 kişiyi bıçaklayan 18 yaşındaki saldırgan tutuklandı Bilgisayar oyunundan etkilenip 5 kişiyi bıçaklayan 18 yaşındaki saldırgan tutuklandı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 14.08.2024 11:58:55. #1.12#
SON DAKİKA: Kırklareli Üniversitesi Rektörü Öğrencilere Teşekkür Etti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement