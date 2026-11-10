Kırklareli Üniversitesi Üsküp'te öğrenci ve personel değişimi protokolü imzaladı - Son Dakika
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Kırklareli Üniversitesi Üsküp'te öğrenci ve personel değişimi protokolü imzaladı

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Kırklareli Üniversitesi Üsküp\'te öğrenci ve personel değişimi protokolü imzaladı
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Kırklareli Üniversitesi ile Üsküp'teki Nene Teresa Üniversitesi arasında işbirliği protokolü imzalandı. Protokolle lisans, yüksek lisans ve doktora düzeyinde personel ve öğrenci değişimi ile ortak bilimsel etkinlikler ve araştırma projeleri hedefleniyor.

Kırklareli Üniversitesi ile Kuzey Makedonya'daki Nene Teresa Üniversitesi işbirliği protokolü imzaladı.

Kuzey Makedonya'nın başkenti Üsküp'te gerçekleştirilen temaslar kapsamında düzenlenen imza töreninde protokole, Kırklareli Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Rengin Ak ile Nene Teresa Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Bekim Fetaji imza attılar.

İmzalanan protokol ile iki kurum arasında lisans, yüksek lisans ve doktora düzeylerinde akademik personel ile öğrenci değişimi yapılması, ortak bilimsel etkinlikler düzenlenmesi, yayın ve araştırma projelerinin gerçekleştirilmesi hedefleniyor.

İşbirliğiyle iki üniversite arasındaki akademik ilişkilerin güçlendirilmesi ve uluslararası işbirliği ağının genişletilmesi amaçlanıyor.

Kaynak: AA
KırklareliKültürEğitimGüncelÜsküpSon Dakika

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