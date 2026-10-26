Kırklareli Valiliği fırtına için sahil kesimini uyardı, rüzgar 50-75 km hızla esecek

Meteoroloji Genel Müdürlüğünün değerlendirmelerine göre, Kırklareli'nin sahil kesimlerinde yarın fırtına bekleniyor.

Kırklareli Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, Meteoroloji Genel Müdürlüğünün son değerlendirmeleri doğrultusunda Demirköy- İğneada ile Vize- Kıyıköy hatlarında rüzgarın yarın sabah saatlerinden sonra kuzey ve kuzeybatı yönlerden saatte 50-75 kilometre fırtına şeklinde esmesi bekleniyor.

Fırtınanın yarın saat 18.00 itibarıyla etkisini kaybetmesi öngörülüyor.

Açıklamada, fırtına nedeniyle deniz ulaşımında aksamalar başta olmak üzere yaşanabilecek olumsuzluklara karşı sahil kesimlerinde yaşayan vatandaşlar ile balıkçıların dikkatli ve tedbirli olması istendi.