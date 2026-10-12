Kırklareli Valiliği Trakya'da yarın kuvvetli sağanak ve sel riskine karşı uyardı

Edirne, Kırklareli ve Tekirdağ'da yarın yer yer kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak bekleniyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü verilerine göre, 13 Ekim Salı Trakya'da yerel olarak kuvvetli yağışın etkili olacağı tahmin ediliyor.

Kırklareli Valiliğinden yapılan açıklamada, yağışların 13 Ekim Salı günü saat 17.00'den itibaren başlayıp 14 Ekim Çarşamba günü saat 18.00'e kadar sürmesinin öngörüldüğü belirtildi.

Açıklamada, sel, su baskını, yıldırım, yağış anında kuvvetli rüzgar ve ulaşımda aksamalar gibi muhtemel risklere karşı vatandaşların dikkatli ve tedbirli olmaları istendi.