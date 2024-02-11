Kırklareli Valisi Birol Ekici, 112 Acil Çağrı Merkezi personeliyle bir araya geldi - Son Dakika
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Kırklareli Valisi Birol Ekici, 112 Acil Çağrı Merkezi personeliyle bir araya geldi

Kırklareli Valisi Birol Ekici, 112 Acil Çağrı Merkezi personeliyle bir araya geldi

Kırklareli Valisi Birol Ekici, 11 Şubat 112 Günü dolayısıyla 112 Acil Çağrı Merkezi personeliyle bir araya geldi. Ekici, Merkez Müdürü Serkan Ayyıldız ile personeli makamında kabul etti. Personelin 112 Günü'nü kutlayan Ekici, 112'nin hayati her konuda milletin devlete ulaştığı ilk numara olduğunu ifade etti. Ekici, personelin acil çağrı hizmetlerini büyük bir fedakarlıkla yürüttüğünü belirterek görevlerinde başarı diledi.

11.02.2024 16:19
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Kırklareli Valisi Birol Ekici, 11 Şubat 112 Günü dolayısıyla 112 Acil Çağrı Merkezi personeliyle bir araya geldi.

Ekici, Merkez Müdürü Serkan Ayyıldız ile personeli makamında kabul etti.

Personelin 112 Günü'nü kutlayan Ekici, 112'nin hayati her konuda milletin devlete ulaştığı ilk numara olduğunu ifade etti.

Ekici, personelin acil çağrı hizmetlerini büyük bir fedakarlıkla yürüttüğünü belirterek görevlerinde başarı diledi.

Kaynak: AA

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