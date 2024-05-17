Kırklareli Valisi Birol Ekici 19 Mayıs\'ı Anlattı

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Kırklareli Valisi Birol Ekici, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla mesaj yayımladı.

Vali Ekici, 19 Mayıs 1919'un İstiklal Savaşı'nın kazanılmasında ve Cumhuriyet'in kurulmasında milat olduğunu belirtti.

19 Mayıs'ın Türk milletinin zaferlerle dolu geçmişinde yazılacak yeni bir destanın başlangıcı olduğunu ifade eden Ekici, şunları kaydetti:

"19 Mayıs, aziz milletimizin yeniden dirilişinin, ayağa kalkışının, esarete, teslimiyete ve mandaya karşı bağımsızlık mücadelesini başlattığı gündür. 'Ben ezelden beridir hür yaşadım, hür yaşarım. Hangi çılgın bana zincir vuracakmış? şaşarım' diyen kahraman ecdadımızın işgalcilere verdiği büyük bir cevap, tarih boyunca hep yükseklerde tuttuğumuz özgürlük sevdamızın bir yansımasıdır.

Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün Türk Milletinin kurtuluşu ve vatanın bölünmez bütünlüğü için 19 Mayıs 1919'da başlattığı hareketle, bağımsızlık meşalesi yakılmış, akabinde yapılan kongrelerle bütün yurtta milli birlik ve beraberlik sağlanarak büyük bir azim ve kararlılıkla Milli mücadele zafer ile taçlandırılmış ve Türkiye Cumhuriyeti'nin temelleri atılmıştır."

Türk milletinin genciyle yaşlısıyla, kadınıyla erkeğiyle verdiği mücadelenin zaferle sonuçlandığını aktaran Ekici, "Esaret altındaki mazlum milletlere de ışık olan bu zaferle aziz milletimiz vatan ve bayrak sevgisini, özgür yaşama kararlılığını tüm dünyaya bir kez daha ilan etmiştir. Büyük sıkıntılar ve yokluklar içerisinde, fedakarlıklarla kurulan Türkiye Cumhuriyeti, gençlerimize emanet edilmiştir." ifadelerine yer verdi.

Geleceğin teminatının gençler olduğuna değinen Ekici, Türkiye'nin güçlenmesi, kalkınması, müreffeh yarınlara taşıması için gayret gösteren gençlere teşekkür etti.