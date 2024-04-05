Kırklareli Valisi Birol Ekici, AA\'nın 104. kuruluş yıl dönümünü kutladı

Kırklareli Valisi Birol Ekici, Anadolu Ajansının (AA) kuruluşunun 104. yıl dönümünü kutladı.
Vali Ekici, yayımladığı mesajda, Kurtuluş Savaşı'ndaki mücadelenin dünyaya duyurulması amacıyla 6 Nisan 1920'de kurulan AA'nın, habercilik alanında daima öncü bir kuruluş ve güvenilir bir haber kaynağı olduğunu vurguladı.
Anadolu Ajansının, yaygın haber ağıyla yurt içi ve yurt dışında önemli bilgi kaynağı olduğunu belirten Ekici, "Cumhuriyet'imizin kurulup yükselmesindeki pek çok önemli olayı milletimize ve dünyaya tarafsız şekilde anlatma ilkesi, güzide kurumumuzun güvenirliğini pekiştirmiş, böylece Anadolu Ajansı günümüzde doğru haber konusunda tereddütsüz başvurulan bir kaynak haline gelmiştir." ifadesini kullandı.
AA'nın, ülkenin Milli Mücadele'deki haklılığını tüm dünya kamuoyuna duyurarak büyük görev üstlendiğine işaret eden Ekici, "AA, basın hayatında yayın çizgisi ve kalitesiyle doğruluğunu tescil etmiş, toplumun Türkiye ve dünyada gören gözü, sesi ve kulağı olmuştur." değerlendirmesinde bulundu.
Vali Ekici, şunları kaydetti:
"Milli Mücadele'mizin ve Kurtuluş Savaşı'mızın her aşamasına tanıklık eden ve adeta ateş altında başladığı haber yolculuğunda, devletimizin ve milletimizin sesini dünyanın her köşesine duyuran, büyük bir marka haline gelen, asırlık gururumuz Anadolu Ajansımızın 104. kuruluş yıl dönümünü gönülden kutluyorum. İlkeli, tarafsız ve sorumlu habercilik anlayışı içinde çalışmalarını sürdüren Anadolu Ajansının kuruluşunun 104. yılında, ajansın kuruluşunu sağlayan başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere emeği geçen herkesi rahmet ve minnetle yad ediyor, vazife başında bulunan tüm kurum mensuplarına çalışmalarında başarılar diliyorum."
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