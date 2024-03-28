Kırklareli Valisi Birol Ekici, gençler ve sporcularla iftar yaptı.
Vali Ekici, Gençlik Merkezinde düzenlenen programda, Türkiye'nin geleceğinin gençlere bağlı olduğunu söyledi.
Gençlerin kendilerini geliştirmeleri gerektiğini ifade eden Ekici, sporculara da başarılar diledi.
Ekici, kentin adının sporla duyurulmasına katkı sunan başarılı sporculara teşekkür etti.
Konuşmaların ardından dua okundu.
Okunan duaların ardından Vali Ekici, gençler ve sporcular oruçlarını açtı.
Son Dakika › Güncel › Kırklareli Valisi Birol Ekici, gençler ve sporcularla iftar yaptı - Son Dakika
Ardahan'ın Bağdeşen köyünde hasta olan bir buzağı, veterinere götürülürken pikaptan düşüp kayboldu. Köylüler tarafından bulunan buzağı tedavi edildikten sonra sahibine teslim edildi.
Karaman Valisi Hüseyin Engin Sarıibrahim başkanlığında yapılan toplantıda, seçim süreci, oyların sayımı ve güvenliği konularında alınacak tedbirler ele alındı. Vali Sarıibrahim, seçimlerin huzur ve güven içinde geçmesini temenni ederek, ülkeye hayırlı olmasını diledi. Toplantıya, İlçe Kaymakamları, İl Emniyet Müdürü, İl Jandarma Komutanı, Belediye Başkan Yardımcısı ve kurum müdürleri katıldı.
Türkiye Güreş Federasyonu tarafından İstanbul'da düzenlenen iftar programında güreş camiası bir araya geldi. Spor Hizmetleri Genel Müdürü Veli Ozan Çakır ve TGF Başkanı Şeref Eroğlu'nun da katıldığı iftarda, güreşin Türk kültüründeki önemi vurgulandı. Türk güreşinin yükselişte olduğu belirtilirken, Paris 2024 Olimpiyatları'nda büyük başarılar hedeflendiği ifade edildi. Ayrıca, Türk güreşinin geçmişte elde ettiği başarıların devam etmesi ve yeni kotalar alınması amaçlandığı belirtildi.
Mersin'in Erdemli ilçesinde meydana gelen trafik kazasında, Fatih Şahinoğlu'nun kullandığı motosiklet, otomobille çarpıştı. Kazada motosiklet sürücüsü hayatını kaybederken, otomobil sürücüsü ise polis merkezine götürüldü.
Edirne'nin Lalapaşa ilçesinde yapılan denetimlerde, yasa dışı yollarla yurda girdiği belirlenen 9 düzensiz göçmen yakalandı. Göçmen kaçakçılığı yaptığı iddia edilen şüpheli gözaltına alındı.
Yakakent İlçe Emniyet Amirliği ekipleri tarafından düzenlenen şok asayiş ve NARVAS uygulamasında yapılan kontrollerde 6 kişi hakkında adli ve idari işlem uygulandı. Ayrıca, kurusıkı tabanca, fişek, radar tespit cihazı ve bıçak gibi suç unsurları ele geçirildi. Uygulama sonucunda 5 araca trafik cezası kesilirken, 3 kişiye de idari para cezası verildi.
Adana'nın Seyhan ilçesinde devriye görevi yapan polis ekipleri, Gülbahçesi Mahallesi'nde şüphelendikleri bir kişiyi durdurdu. Hüseyin Güneş olduğu belirlenen kişinin 7 farklı suçtan toplamda 21 yıl 8 ay kesinleşmiş hapis cezasıyla arandığı tespit edildi. Güneş, polis ve adli makamlardaki işlemlerin ardından cezaevine gönderildi.
İmkander Gaziantep Şubesi, Gazze'de ve Suriye'de bulunan kamplarda binlerce aileye her gün iftar yemeği dağıtıyor. Gaziantep'te ise yetim ve fakir ailelere iftar yemeği veren dernek, mazlumlara yardım etmek için çalışmalarını hızlandırdı. İmkander Gaziantep Şube Başkanı Sait Gökdere, Türkiye'deki Müslüman kardeşlere yardımlarından dolayı teşekkür ederek, desteklerini beklediklerini belirtti.
Hakkari İl Özel İdaresi ekipleri, kar yağışı nedeniyle kapanan köy ve mezra yollarının açılmasını için çalışmalarına devam ediyor. Karayolları 117. Şube Şefliği ise Şemdinli bölgesinde çalışmalarını sürdürüyor.
Hekimhan'da cumhur ittifakının MHP'li belediye başkan adayı Memet Tabaroğulları, seçim çalışmalarına hız vererek esnafları ve vatandaşları ziyaret ediyor. Destek amaçlı MHP Malatya Milletvekili Mehmet Fendoğlu ve AK Parti eski milletvekillerinden Öznur Çalık da Tabaroğulları'na eşlik ediyor. Hekimhanlılar, Tabaroğulları'nın projelerini heyecanla dinliyor ve cumhur ittifakının hizmetlerine kavuşmayı bekliyor.
Muğla Büyükşehir Belediyesi, 13 ilçede yapılacak yerel seçimlerde oy kullanacak yatağa bağımlı ve engelli vatandaşlar için hasta ve engelli nakil araçları hizmeti sunacak.
Sizin düşünceleriniz neler ?