Kırklareli Valisi İnece Belediye Başkanını ziyaret etti

Kırklareli Valisi Birol Ekici, İnece Belediye Başkanı İlhan Arı'yı ziyaret etti.
Vali Ekici, Arı'ya görevinde başarılar diledi.
Çalışmaları hakkında Arı'dan bilgi alan Ekici, belediyelerin çalışmalarının önemli olduğunu söyledi.
Arı'da ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirdi.
Bitki koruma ürünleri satışı yapan bayiler denetlendi
Lüleburgaz Gıda Tarım ve Orman Müdürlüğünce bitki koruma ürünleri satışı yapan bayiler denetlendi.
Bitki Koruma Şube Müdürlüğü ekipleri bayilerde ürünlerin saklanma koşulları ve son kullanma tarihleri kontrol edildi.
Denetimlerin devam edeceği belirtildi.
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