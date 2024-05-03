Kırklareli Valisi İnece Belediye Başkanını ziyaret etti - Son Dakika
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Kırklareli Valisi İnece Belediye Başkanını ziyaret etti

Kırklareli Valisi İnece Belediye Başkanını ziyaret etti

Kırklareli Valisi Birol Ekici, İnece Belediye Başkanı İlhan Arı'yı ziyaret ederek görevinde başarılar diledi. Vali Ekici, Arı'dan belediyenin çalışmaları hakkında bilgi aldı ve belediyelerin çalışmalarının önemini vurguladı. Arı ise ziyaretten memnuniyetini dile getirdi. Ayrıca Lüleburgaz Gıda Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından bitki koruma ürünleri satışı yapan bayilerin denetlendiği belirtildi. Bitki Koruma Şube Müdürlüğü ekipleri, bayilerde ürünlerin saklanma koşulları ve son kullanma tarihlerini kontrol etti. Denetimlerin devam edeceği ifade edildi.

03.05.2024 09:13
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Kırklareli Valisi Birol Ekici, İnece Belediye Başkanı İlhan Arı'yı ziyaret etti.

Vali Ekici, Arı'ya görevinde başarılar diledi.

Çalışmaları hakkında Arı'dan bilgi alan Ekici, belediyelerin çalışmalarının önemli olduğunu söyledi.

Arı'da ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Bitki koruma ürünleri satışı yapan bayiler denetlendi

Lüleburgaz Gıda Tarım ve Orman Müdürlüğünce bitki koruma ürünleri satışı yapan bayiler denetlendi.

Bitki Koruma Şube Müdürlüğü ekipleri bayilerde ürünlerin saklanma koşulları ve son kullanma tarihleri kontrol edildi.

Denetimlerin devam edeceği belirtildi.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Kırklareli Valisi İnece Belediye Başkanını ziyaret etti - Son Dakika

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