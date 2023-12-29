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Kırklareli Valisi Birol Ekici, kapalı spor salonundaki çalışmaları inceledi - Son Dakika
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Kırklareli Valisi Birol Ekici, kapalı spor salonundaki çalışmaları inceledi

Kırklareli Valisi Birol Ekici, yeni kapalı spor salonunu gezerek Gençlik ve Spor Müdürü Emrah Yüksel Babuşcu'dan bilgi aldı. Ekici, spor salonunun 2 bin seyirci kapasiteli olduğunu ve çalışmalarda sona yaklaşıldığını bildirdi. Salonun en kısa sürede hizmete açılacağını belirten Ekici, spora ve sporcuya önem verdiklerini kaydetti. Ayrıca, Vali Ekici Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) Başkan Yardımcısı İbrahim Demir ve TÜİK Edirne Bölge Müdürü Hasan Akdemir'i makamında kabul etti. Ekici, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, Demir ve Akdemir'den çalışmalar hakkında bilgi aldı ve görevlerinde başarılar diledi.

Kırklareli Valisi Birol Ekici, kapalı spor salonundaki çalışmaları inceledi
29.12.2023 - 09:41,  Güncelleme: 09:42
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Kırklareli Valisi Birol Ekici, kapalı spor salonundaki çalışmaları inceledi.

Ekici, yeni kapalı spor salonunu gezerek Gençlik ve Spor Müdürü Emrah Yüksel Babuşcu'dan bilgi aldı.

Spor salonunun 2 bin seyirci kapasiteli olduğunu ifade eden Ekici, çalışmalarda sona yaklaşıldığını bildirdi.

Salonun en kısa sürede hizmete açılacağını belirten Ekici, spora ve sporcuya önem verdiklerini kaydetti.

Vali Ekici'ye ziyaret

Kırklareli Valisi Birol Ekici, Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) Başkan Yardımcısı İbrahim Demir ve TÜİK Edirne Bölge Müdürü Hasan Akdemir'i makamında kabul etti.

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Ekici, çalışmalar hakkında Demir ve Akdemir'den bilgi aldı.

TÜİK'in çok ciddi çalışmalar yürüttüğünü ifade eden Ekici, Demir ve Akdemir'e görevlerinde başarılar diledi.

Kaynak: AA
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