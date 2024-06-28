Kırklareli Valisi Birol Ekici, Öğretmen Yetiştirme ve Geliştirme Genel Müdürlüğü Öğretmene Hizmet Daire Başkanı Bekir Şirin'i kabul etti

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Kırklareli Valisi Birol Ekici, Öğretmen Yetiştirme ve Geliştirme Genel Müdürlüğü Öğretmene Hizmet Daire Başkanı Bekir Şirin'i makamında kabul etti.

Vali Ekici, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek kentin eğitim öğretimde başarılı olduğunu söyledi.

Başarının artması için gayret gösterdiklerini ifade eden Ekici, bu başarının artmasında öğretmen ve velilerinde önemli rol oynadığını kaydetti.

Şirin ise çalışmaları hakkında Ekici'ye bilgi verdi.

OSB Mesleki Eğitim Merkezi protokolü imzalandı

Kırklareli Organize Sanayi Bölgesinde (OSB) Mesleki Eğitim Merkezi yapılması için protokol imzalandı.

Valilik Atatürk Toplantı Salonu'nda gerçekleştirilen programda Vali Birol Ekici, İl Milli Eğitim Müdürü Hilal Liliyar Özefsun ile OSB Müdürü Sebahattin Dönmez protokolü imzaladı.

Vali Ekici, protokolün kente hayırlı olmasını diledi.

Merkezin yapılması için çalışmaların hızla başlayacağını ifade eden Ekici, merkezin en kısa sürede hizmet vermesini istediklerini kaydetti.

"Koruyucu aile" çalışmaları

Kırklareli'nde "koruyucu aile" çalışmaları sürüyor.

Bir süre önce korucuyu aile olmak için Aile ve Sosyla Hizmetler Müdürlüğüne başvuran aile Kırklareli Valisi Birol Ekici'yi ziyaret etti.

Ekici, başvuruları olumlu sonuçlanan aileye bebeklerini teslim etti.

Koruyucu aile sayısının artmasını istediklerini ifade eden Ekici, koruyucu ailelere teşekkür etti.