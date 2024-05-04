Kırklareli Valisi Birol Ekici, trafik güvenliği konusunda önemli mesaj yayımladı

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Kırklareli Valisi Birol Ekici, Karayolu Güvenliği ve Trafik Haftası dolayısıyla mesaj yayımladı.

Vali Ekici, mesajında her bireyin yaşamında karayolu trafiğinin önemli bir yeri bulunduğunu bildirdi.

Artan nüfus ve taşıt sayısı nedeniyle çağın en önemli konularından birinin trafik güvenliği olduğunu ifade eden Ekici, mesajında şunları kaydetti:

"Kural ihlalleri, dikkatsizlik ve tedbirsizlik sebebiyle meydana gelen kazalarda binlerce kişi hayatını kaybetmekte veya yaralanmaktadır. Yaşanılan trafik kazalarının sona ermesi adına emniyet ve jandarma teşkilatımız başta olmak üzere tüm kamu kurum ve kuruluşlarımız büyük gayretler sarf etmektedir. Ancak, sadece bu işle sorumlu kurum ve kuruluşların çalışmaları trafikte kişilerin güvenliğinin sağlanması için yeterli değildir. Günümüzde trafik emniyeti, toplumun tüm kesimlerinin ortak çabasını ve duyarlılığını gerektirmektedir."

Trafik kazalarının kurallara uyulduğu takdirde önlenebilir olduğunu ifade eden Ekici, doğru ilkyardım uygulamalarının da hayat kurtarıldığını aktardı.