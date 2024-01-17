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Kırklareli Valisi Birol Ekici, Vize ilçesinde köy ziyaretlerinde bulundu - Son Dakika
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Kırklareli Valisi Birol Ekici, Vize ilçesinde köy ziyaretlerinde bulundu

Kırklareli Valisi Birol Ekici, Pazarlı, Çavuşköy, Develi, Topçuköy ve Akıncılar köylerini ziyaret ederek İl Özel İdaresince yürütülen çalışmalar hakkında bilgi aldı. Vatandaşlarla da sohbet eden Ekici, muhtarların isteklerini dinledi ve kendisine iletilen tüm istekleri yerinde çözme gayreti içerisinde olduğunu ifade etti.

Kırklareli Valisi Birol Ekici, Vize ilçesinde köy ziyaretlerinde bulundu
17.01.2024 - 09:13,  Güncelleme: 09:14
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Kırklareli Valisi Birol Ekici, Vize ilçesinde köy ziyaretlerinde bulundu.

Vali Ekici, Pazarlı, Çavuşköy, Develi, Topçuköy ve Akıncılar köylerini ziyaret edip İl Özel İdaresince sürdürülen çalışmalar hakkında yetkililerden bilgi aldı.

Ardından köy kahvehanelerinde vatandaşlarla bir araya gelen Ekici, muhtarların isteklerini dinledi.

Ekici, vatandaşlarla da sohbet etti.

Köy ziyaretlerine devam ettiğini ifade eden Ekici, kendisine iletilen tüm istekleri yerinde çözme gayreti içerisinde olduğunu kaydetti.

Ekici, ziyaret etmediği köy kalmadığını belirtti.

Kaynak: AA
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