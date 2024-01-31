Kırklareli Valisi Devlet Demiryolları Yetkililerini Kabul Etti

Kırklareli Valisi Birol Ekici, Devlet Demiryolları 1. Bölge Müdürü Necmettin Acar ile Bölge Müdür Yardımcısı Ali Başpınar'ı makamında kabul etti.
Vali Ekici, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek devlet demiryollarının çalışmaları hakkında Acar ve Başpınar'dan bilgi aldı.
Halkalı-Kapıkule Hızlı Tren Projesi'nin hızla devam ettiğini ifade eden Ekici, proje çalışmalarının 2025 yılında tamamlanmasının planlandığını kaydetti.
Eğitim öğretim yılı değerlendirildi
Kırklareli'nde eğitim öğretim yılının birinci dönemi değerlendirildi.
İl Milli Eğitim Müdürü Hilal Liliyar Özefsun müdürlük binasında gerçekleştirilen toplantıda 2023, 2024 eğitim öğretim yılının birinci döneminde 55 bin 120 öğrencinin karne heyecanı yaşadığını anımsattı.
Kentin eğitim öğretimdeki başarısı ile ön plana çıktığını ifade eden Özefsun, bu başarının artması için çalıştıklarını söyledi.
Konuşmanın ardından ilçe milli eğitim müdürleri yaptıkları çalışmalar hakkında sunum gerçekleştirdi.
İYİ Parti lideri Meral Akşener, seçim çalışmalarına ilişkin kampanya görsellerinin İstanbul, İzmir ve Ankara'da belediye baskısı nedeniyle bilboadlara asılamadığını söyledi. Akşener, ''Bugün de istiyor ki bilboardsız seçim kampanyaları yapalım. Bu sefer önümüze engel çıkarak iktidar değil ana muhalefet, saray değil belediye, Saray değil, Saraçhane.'' dedi.
CHP'de İzmir ilçe adaylarının duyurulmasıyla ismi listede yer almayan Hacer Foggo, tepkisini sosyal medya hesabı üzerinden gösterdi. CHP lideri Özgür Özel ise konuyla ilgili açıklama yaparak büyük bir itiraz olduğunu belirtti.
İstanbul özelinde yapılan son ankette AK Parti'nin adayı Murat Kurum yüzde 40.67 ile ilk sırada, CHP'li Ekrem İmamoğlu ise yüzde 40.35 ikinci sırada yer aldı. Aday çıkarması durumunda DEM Parti'ye oy vereceklerini ifade edenlerin oranı ise yüzde 5.34 olarak belirlendi.
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkan Vekili Mustafa Eröğüt, Süper Lig'deki yenilikler hakkında açıklamalarda bulundu. Yarı Otomatik Ofsayt Sistemi ve VAR kayıtlarının yayınlanması gibi konulara değinen Eröğüt, VAR kayıtlarının kamuoyuyla paylaşılması için çalışmaların sürdüğünü belirtti. Ayrıca, yabancı gözlemcilerin Türk hakemliğinde belirleyici olacağını ve Merkez Hakemler Kurulu'nun yapısının değiştirileceğini ifade etti.
Kars'ta Sibirya soğuklarının etkisiyle termometreler eksi 21 dereceyi gösterdi. Soğuktan dolayı vatandaşların kirpikleri donarken, araçlar dondu. Bir manav ise sebzelerini soğuktan korumak için battaniyeyle örttü. Ağaçlar buzdan çiçek açarken, sokakta yürümek zorlaştı. Sokak köpekleri ve yaban hayvanları da soğuktan etkilendi.
Tutuklu bulunan TİP Milletvekili Can Atalay'ın vekilliğinin düşürülmesi dün TBMM'yi karıştırdı. Özellikle kararı okuyan Bekir Bozdağ, eleştirilerin hedefi olurken TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş'un orada olmaması dikkat çekti. Kurtulmuş'un kararın okunduğu gün bir dizi ziyaret için BAE'ye gittiği öğrenildi.
Çocuklarıyla Uludağ'da tatil yapan şarkıcı Yeliz Yeşilmen, "Bir fincan Türk kahvesi 200, tatlı 550, et yemeği ise 3 bin 700 TL" diyerek fiyatlara isyan etti.
Meteoroloji, valilik ve AKOM'un uyarılarına rağmen İstanbul'da beklenen kar yağışı gerçekleşmedi. Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi Meteoroloji Laboratuvarı Başkanı Adil Tek, şehrin ısı adası olmasının kar yağışını engellediğini belirtti. Deniz suyu sıcaklıklarının düşmesi halinde İstanbul'un merkezinde de kar yağışı olabileceği ifade edildi.
Son Dakika › Güncel › Kırklareli Valisi Devlet Demiryolları Yetkililerini Kabul Etti - Son Dakika
Sizin düşünceleriniz neler ?