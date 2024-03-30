Kırklareli Valisi Birol Ekici, DSİ Genel Müdür Yardımcısı Mehmet Ekinci\'yi kabul etti

Kırklareli Valisi Birol Ekici, Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdür Yardımcısı Mehmet Ekinci'yi makamında kabul etti.
Ekici, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek DSİ'nin çalışmaları hakkında Ekinci'den bilgi aldı.
Kentte hizmetlerin tüm hızıyla devam ettiğini ifade eden Ekici, kentin gelişimine katkı sağlamak için çalıştıklarını kaydetti.
İl Müftüsü Eviş'ten ziyaret
Kırklareli Müftüsü Yusuf Eviş, Kırklareli Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Soner Ilık'ı ziyaret etti.
Eviş, yaptıkları çalışmalar hakkında Ilık'a bilgi verdi.
Ilık ise ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirdi.
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ABD'de kürtaj karşıtı doktorlar ve eylemcilerin, güvenlik kaygıları yüzünden kürtaj hapı mifepristona erişimi kısıtlayıp kısıtlayamayacağına karar verilecek. Kürtaj hapı ABD'de yasal olmasına rağmen, kürtaj karşıtı gruplar tarafından erişimin kısıtlanması için dava açıldı. Kararın Haziran sonunda alınması bekleniyor. Haberde ayrıca kürtajın dünya genelindeki yasal durumu ve mifepristonun kullanımıyla ilgili bilgiler de yer alıyor.
ABD'de kürtaj karşıtı doktorlar ve eylemcilerin, güvenlik kaygıları yüzünden kürtaj hapı mifepristona erişimi kısıtlayıp kısıtlayamayacağına karar verilecek. Kürtaj hapı ABD'de yasal olmasına rağmen, kürtaj karşıtı gruplar tarafından erişimin kısıtlanması için dava açıldı. Kararın Haziran sonunda alınması bekleniyor. Haberde ayrıca kürtajın dünya genelindeki yasal durumu ve mifepristonun kullanımıyla ilgili bilgiler de yer alıyor.
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