Kırklareli Valisi İstanbul\'da Ziyaretler Gerçekleştirdi

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Kırklareli Valisi Uğur Turan, İstanbul Valisi Davut Gül'ü makamında ziyaret etti.

Kırklareli Valiliğinden yapılan açıklamada, ziyarette Turan'ın kentte yapılan çalışmalar hakkında Gül'e bilgi verdiği belirtildi.

Turan, daha sonra İstanbul Fatih İlçe Müftüsü Abdurrahman Şenoğlu'nu ziyaret etti.

Belediye Başkanı Bulut, incelemede bulundu

Kırklareli Belediye Başkanı Derya Bulut, su arıtma tesisinde incelemede bulundu.

Bulut, yetkililerden bilgi aldı.

Vatandaşlara temiz ve sağlıklı su ulaştırmak için çalıştıklarını ifade eden Bulut, personele özverili çalışması nedeniyle teşekkür etti.