Kırklareli Valisi\'nden Taziye Ziyareti

Kırklareli Valisi Uğur Turan, taziye ziyaretinde bulundu.

Vali Turan, eşi Nihal Turan, İl Müftüsü Yusuf Eviş ile Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Müdürü Şenay Yener Yılmaz'la babası vefat eden vakıf personeli Ahmet Emre Babat'ı evinde ziyaret etti.

Hayatını kaybeden Zeki Babat'a Allah'tan rahmet dileyen Turan, yakınlarına baş sağlığı temenni etti.

Sosyal Risk Haritası Değerlendirme Toplantısı yapıldı

Vize'de Sosyal Risk Haritası Değerlendirme Toplantısı gerçekleştirildi.

Vize Kaymakamı Kemal Balaban başkanlığında, Kaymakamlık Toplantı Salonu'nda yapılan toplantıya, ilçe Sosyal Hizmet Merkezi personeli katıldı.

Toplantıda, ilçede yürütülen sosyal risk haritalama faaliyetleri görüşülüp, vakıf performans değerlendirmesi yapıldı.

Altyapı çalışması

Babaeski ilçesinde altyapı çalışmaları devam ediyor.

Babaeski Belediye Başkanı Fırat Yayla, Fatih Caddesi'nde süren çalışmaları takip ederek yetkililerden bilgi aldı.

Personelle de görüşen Yayla, çalışmalarında kolaylık diledi.

Yayla, açıklamasında, daha modern, güzel ve daha yaşanabilir bir Babaeski için çalışmalar yürüttüklerini belirtti.

Altyapı hatlarını yenilediklerini ifade eden Yayla, ekiplerin kısa sürede çalışmaları tamamlayacağını kaydetti.