Kırklareli Valisi Turan başkanlığında İl Encümeni toplantısı yapıldı

Kırklareli'nde İl Encümeni Toplantısı yapıldı.

Vali Uğur Turan başkanlığında, Valilik Atatürk Toplantı Salonu'nda gerçekleştirilen??????? toplantıda gündem maddeleri görüşüldü.

Kırklareli'nin her köşesine kaliteli kamu hizmeti ulaştırma gayreti içerisinde olduklarını belirten Turan, encümen üyelerine özverili ve başarılı çalışmalarından dolayı teşekkür etti.

İl genelinde sürdürülen projelerin kararlılıkla devam edeceğini vurgulayan Turan, "Önceliğimiz, hemşehrilerimizin yaşam kalitesini artırmak ve kırsal alanlarımızın altyapısını daha güçlü hale getirmektir. İlimizin kalkınması adına mesai mefhumu gözetmeksizin sahada olan, gayretle çalışan tüm encümen üyelerimize ve mesai arkadaşlarımıza teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.