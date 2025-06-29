Koruyucu Aile Günü'nde Aile Vurgusu

Kırklareli Valisi Uğur Turan, Koruyucu Aile Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.

Vali Turan, mesajında, ailenin asırlardır var olan medeniyeti ayakta tutan en güçlü yapı taşı olduğunu belirtti.

Geçmişten bugüne milletin birliğinin, beraberliğinin ve devamlılığının teminatı ailenin her zaman korunması gerektiğini aktaran Turan, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından 2025'in "Aile Yılı" ilan edilmesinin, ailenin korunması ve güçlendirilmesi için bir milat niteliği taşıdığını ifade etti.

Çocukların sağlıklı gelişebilmeleri için kendilerini koruyacak, sevecek, destekleyecek, güven verecek, sosyal ve maddi gereksinimlerini karşılayabilecek sıcak bir aile ortamına ihtiyaçları olduğunu vurgulayan Turan, şunları kaydetti:

"Ailenin bu görevi yerine getiremediği durumlarda çocuk, devlet koruması altına alınmaktadır. Korunmaya ihtiyacı olan çocuklarımız için aile odaklı sosyal hizmet modellerimizin başında koruyucu aile hizmeti gelmektedir. Koruyucu aile hizmetinin amacı, koruma altındaki çocukları birebir ilgi, koruma, sevgi, destek ve gözetim sağlayacak koruyucu aileleriyle buluşturmaktır. Koruyucu ailelerimizin açtığı örnek yolu, sevgi hareketini tüm vatandaşlarımızın desteği ve sorumluluğuyla büyüterek devam ettireceğimize inanıyorum.

Koruyucu ailelerimiz geleceğe umutla bakan, milletine faydalı, çalışkan, ilim ve irfan sahibi genç nesillerimizin yetiştirilme sorumluluğunu devlet koordinesinde bizimle paylaşarak kutsal bir vazife üstleniyorlar. Büyük fedakarlıklarla yavrularımızın geleceğe hazırlanmasında gösterdikleri özveri takdire şayandır. Bir çocuğun ailesi olabilmek için, kan bağının değil kalp bağının esas olduğunu, anne ve baba olmanın sadece biyolojik sebeplere bağlı olmadığını bizlere gösteren koruyucu ailelerimize bu erdemli davranışları için teşekkür ediyorum. Bu anlamlı günde bu konudaki farkındalığın artarak çoğalmasını diliyor ve 30 Haziran Koruyucu Aile Günü'nü kutluyorum."