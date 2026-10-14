Kırklareli Valisi Turan, Edirne Emniyet Müdürü Ayhan'ı makamında ağırladı - Son Dakika
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Kırklareli Valisi Turan, Edirne Emniyet Müdürü Ayhan'ı makamında ağırladı

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Kırklareli Valisi Turan, Edirne Emniyet Müdürü Ayhan\'ı makamında ağırladı
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Kırklareli Valisi Uğur Turan, Edirne İl Emniyet Müdürü Muhittin Ayhan'ı makamında ağırladı. Görüşmede yürütülen çalışmalar ele alınırken Turan, asayiş ve güven ortamı için kurumlar arası iş birliğine verdiği önemi vurgulayıp Ayhan'a teşekkür etti.

Kırklareli Valisi Uğur Turan, Edirne İl Emniyet Müdürü Muhittin Ayhan'ı makamında kabul etti.

Vali Turan, Emniyet Müdürü Ayhan ile bir süre görüşerek yürütülen çalışmalar hakkında değerlendirmelerde bulundu.

Kolluk kuvvetlerinin huzur ve güvenliğin sağlanmasında önemli bir görev üstlendiğini vurgulayan Turan, "Komşu ilimiz Edirne'nin Emniyet Müdürünü ağırlamaktan memnuniyet duyduk. Bölgemizde asayişin ve güven ortamının tesis edilmesi adına kurumlarımız arasındaki iş birliğini önemsiyoruz. Nazik ziyaretlerinden dolayı kendilerine teşekkür ediyor, çalışmalarında başarılar diliyorum." ifadelerini kullandı.

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Vali Turan, Emniyet Müdürü Ayhan'a teşekkür etti.

Kaynak: AA
Kırklareli ValiliğiGüvenlikAsayişEdirneGüncelSon Dakika

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