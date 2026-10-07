Kırklareli Valisi Turan, Erzurum Valisi Baruş\'u Kırklareli\'nde ağırladı

Kırklareli Valisi Turan, Erzurum Valisi Baruş'u Kırklareli'nde ağırladıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Erzurum Valisi Aydın Baruş, Kırklareli Valisi Uğur Turan'a makamında ziyaret gerçekleştirdi. Ziyaretten memnuniyet duyan Turan, Baruş'a kent hakkında bilgi verdi; Baruş da teşekkür ederek görevinde başarı diledi.
Erzurum Valisi Aydın Baruş, Kırklareli Valisi Uğur Turan'ı makamında ziyaret etti.
Ziyaretten duyduğu memnuniyeti belirten Vali Uğur Turan, meslektaşı Baruş'u Kırklareli'nde ağırlamaktan mutluluk duyduğunu ifade etti.
Turan, kent hakkında Baruş'a bilgi verdi.
Baruş da Turan'a teşekkür ederek görevinde başarı diledi.
Kaynak: AA
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